Sanremo 2022: Emma c’è, e si emoziona perché ce l’ha fatta

Siamo giunti alla quarta serata del Festival di Sanremo 2022 e, come di consueto, i 25 artisti in gara questa sera presenteranno una cover. Tra le numerose novità di quest’anno, Amadeus ha modificato il regolamento e ha offerto la possibilità agli artisti in gara di scegliere, per la serata cover, un brano italiano o internazionale pubblicato tra il 1960 e il 1999.

Dopo l’annuncio di Amadeus al TG1, uno dei brani che ha sorpreso di più il pubblico è stato “Baby one more time” di Britney Spears che verrà reinterpretato da Emma con la partecipazione di Francesca Michielin, che quest’anno è tornata a Sanremo in una veste inedita. Infatti, quest’ultima, nei mesi scorsi aveva espresso il desiderio di dirigere Emma durante la kermesse. La cantante salentina non ha esitato nemmeno un attimo e ha accettato con gran piacere la proposta della giovanissima e talentuosa Francesca.

Un grande ritorno quello di Emma che, a distanza di 10 anni dalla vittoria, si è rimessa in gioco con “Ogni volta è così“, un’intensa power ballad in cui canta non solo il bisogno inevitabile di appartenersi, ma soprattutto racconta una condizione delle donne i cui comportamenti, in un mondo ancora tanto maschilista, vengono, spesso e volentieri, giudicati come sbagliati a prescindere.

Con una performance straordinaria ha conquistato il pubblico di Sanremo mostrando, ancora una volta, quella grinta e quell’energia che da sempre la contraddistinguono. Durante lo special scende tra il pubblico e, con un meraviglioso crescendo, finalmente esplode nell’ultimo ritornello. Con una serie di giochi di sguardi cerca non solo le telecamere ma soprattutto i musicisti ma, il momento più bello arriva con la sua Direttrice d’orchestra Francesca Michielin con la quale scambia un emozionante abbraccio liberatorio.

Emma c’è, e si emoziona perché ce l’ha fatta un’altra volta. È lì, sul palco più importante d’Italia e, con una nuova consapevolezza, canta davanti a milioni di telespettatori anche le sue fragilità “Sono stanca di sentirmi sospesa e fragile, ma con te ogni volta è così, ogni volta è normale. Non c’è niente da dire, niente da fare“. La cantante salentina si commuove e, attraverso i suoi “occhi profondi“, emoziona anche noi perché, con tanta forza e coraggio, ha imparato a “non coprire nessuna ferita“: Emma è tornata e noi siamo veramente felici di rivederla su quel meraviglioso palco!