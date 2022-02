Lozano, tempi lunghi per il recupero: le soluzioni per Spalletti

“Chucky per carattere non è tipo da abbattersi, appena può si mette a lavorare duro per recuperare nel minor tempo possibile. Ecco perché in casa Napoli trapela un pizzico di ottimismo – fermo restando che solo quando il giocatore rientrerà a Castel Volturno si potrà pensare a una prognosi più precisa. In teoria serve da uno a due mesi per recuperare appieno. In questo caso, non avendo precedenti alla spalla, il messicano potrebbe un po’ accorciare i tempi ma difficilmente in febbraio lo vedremo in campo”. Questo è quanto si legge nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito all’infortunio di Lozano con la maglia del Messico.

L’attaccante del Napoli è stato condotto in ospedale a seguito di una contusione alla spalla. Gli azzurri dovranno fare a meno del Chucky per diverse gare, rinunciando a Lozano sia per la gara contro l’Inter, che per tutte e due le gare di Europa League contro il Barcellona.

Napoli senza Lozano, le soluzioni tattiche

Senza il messicano Spalletti dovrà far fare gli straordinari ai vari Politano, Insigne e Mertens, con Elmas e Zielinski pronti ad adattarsi. La soluzione più probabile sembra essere la titolarità di Politano a destra, che fino ad ora ha sempre fatto bene. Nel caso in cui l’esterno romano abbia bisogno di recuperare, con molta probabilità sarà Ounas ad essere schierato al suo posto. Occhio anche alla variabile Di Lorenzo, che può agevolmente essere adattato anche come esterno d’attacco.