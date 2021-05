A pochi giorni dall’avvio dell’Europeo il portiere Ter Stegen annuncia la sua assenza alla competizione. Il 20 maggio sarà operato in Svezia

A tre settimane dall’inizio dell’Europeo Marc André Ter Stegen deve dare forfait. La brutta notizia per la Germania arriva dal Barcellona, il quale ha comunicato che il portiere tedesco sarà sottoposto ad un intervento chirurgico al tendine rotuleo del ginocchio destro.

Potrebbe interessarti:

L’intervento, come riportato dal club catalano, sarà effettuato giovedì 20 maggio a Malmo, in Svezia. Ad eseguire l’operazione sarà il dottor Hakan Alfredson, sotto la supervisione dell’equipe medica del Barcellona.

Il messaggio sui social

Attraverso un post su Instagram Marc André Ter Stegen ha comunicato il forfait per l’Europeo, lasciando trapelare grande delusione. Un post, peraltro, nel quale ha parlato anche della stagione con il Barcellona: “Sono deluso per la sconfitta di ieri e che ora non possiamo più vincere la Liga. Dopo un inizio di stagione complicato, abbiamo mostrato un buon carattere rimanendo imbattuti per 19 partite, ma non siamo stati in grado di mantenere questo ritmo“.

Poi il portiere tedesco prosegue sull’infortunio: “Ho deciso insieme all’equipe medica del club che farò un intervento complementare al ginocchio. Sono triste perché quest’estate non giocherò EURO 2020 con la Germania. Per la prima volta in tanti anni sarò un tifoso da casa a sostenere il mio paese, spero che lo vinceremo! Dopo la pausa estiva, quando torneremo in campo, spero di poter giocare ancora una volta con i tifosi sugli spalti, mi manca! Grazie per il vostro supporto durante una stagione difficile“.