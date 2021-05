La Serie A sta per concludersi, ormai manca soltanto la 38esima giornata che si disputerà tutta in questo week-end. E’ stato ufficializzato, infatti, il calendario dell’ultima giornata che partirà sabato 22 maggio con tre anticipi che si giocheranno in contemporanea alle 20:45: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Di queste tre gare soltanto le prime due saranno trasmesse da Sky, mentre lo scontro tra la squadra di Ranieri e quella di D’aversa andrà in onda su Dazn.

La 38esima giornata di Serie A proseguirà poi Domenica 23 maggio, e sarà alquanto insolita visto che alle 15 si giocherà una sola partita: Inter-Udinese, in diretta su Dazn. Tutti gli altri match si disputeranno in contemporanea alle 20:45 e soltanto Bologna-Juventus verrà trasmessa da Dazn.

Questo il calendario completo:

Sabato 22 maggio:

Cagliari-Genoa, ore 20:45;

Crotone-Fiorentina, ore 20:45;

Sampdoria-Parma, ore 20:45;

Domenica 23 maggio:

Inter-Udinese, ore 15;

Atalanta-Milan, ore 20:45;

Bologna-Juventus, ore 20:45;

Napoli-Hellas Verona, ore 20:45;

Sassuolo-Lazio, ore 20:45;

Spezia-Roma, ore 20:45;

Torino-Benevento, ore 20:45;

Sarà una giornata decisiva per il Benevento che dovrà giocarsi il tutto per tutto per conquistare la salvezza in Serie A. Un traguardo già raggiunti, invece, dal Cagliari e dallo Spezia di Italiano.