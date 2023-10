Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.0

di Giusy Curcio

Continua a tremare la terra a Napoli e ai Campi Flegrei, dopo le scosse di terremoto degli scorsi giorni una di magnitudo 4.0 è stata avvertita a Napoli alle 22.08. L’epicentro sono stati i Campi Flegrei, a una profondità di 3 chilometri, come comunicato dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alle 4 di notte si è registrata una nuova scossa da 2.2.

Il terremoto è stato chiaramente percepito in diverse parti della città, comprese la zona collinare del Vomero. Dal lungomare a Posillipo, alle zone centrali vicino a piazza del Plebiscito. Tanta la paura dei residenti. Nella zona di via Pisciarelli, che è stata l’epicentro del terremoto e si trova al confine tra il Comune di Pozzuoli e la frazione di Agnano a Napoli, molte persone hanno trascorso la notte per strada.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22.08 (ora locale) del 02.10.2023 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 29 terremoti con magnitudo massima Md≥ 0.0 e una magnitudo massima Md=4.0± 0.3. Si riporta di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md≥ 1.0 Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891 – Protezione Civile : 081/18894400.

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli.