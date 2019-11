Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina al largo delle coste di Creta, in Grecia. Per il momento, non sono stati registrati danni a persone o cose sebbene sia stata avvertita anche in Turchia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Grecia, a largo delle coste di Creta. La magnitudo registrata, è stata di 6.0. Il sisma, si è verificato precisamente alle 8.23 di questa mattina. Secondo i sismologi, l’epicentro è stato registrato a 74 km a nordovest della città di Chania ad una profondità di 56 km. Secondo le prime stime, non si sono verificati danni a cose o persone nonostante la notevole magnitudo. Il sisma è stato avvertito anche in Turchia, Egitto, Libia e nelle regioni meridionali dell’Italia come Puglia e Calabria.

Per gli esperti, l’evento tellurico non avrebbe a che vedere con il violento episodio registrato ieri in Albania e Bosnia. Il terremoto di ieri, ricordiamo, ha avuto un’intensità maggiore ed ha causato 23 morti ed oltre 600 feriti. Il bilancio, purtroppo, non è ancora definitivo in quanto si teme che molti altri dispersi possano trovarsi sotto i cumuli di macerie. Anche il terremoto in Albania è stato avvertito in Italia, sempre nelle regioni meridionali come Puglia e Basilicata.

Leggi anche