Terremoto, la Toscana trema: epicentro a Camaiore

Terremoto in Toscana. La scossa ha avuto come epicentro Camaiore. La terra ha tremato in Versilia e le persone si sono precipitate in strada

Una scossa di terremoto ha scosso l’Italia quest’oggi. Per la precisione la Toscana settentrionale pochi minuti fa, alle 14.17 di oggi pomeriggio ha accusato il sisma. Tanta la paura come si evince anche nelle testimonianze social

L’Istituto Nazionale di Geologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.6. Il terremoto ha fatto tremare il centro abitato di Camaiore. Ha avuto come epicentro Greppolungo con un ipocentro di appena 8.2km di profondità. Per questo motivo è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutta la Versilia:a Camaiore, Pietrasanta, Viareggio, Massa e Lucca. In questi centri la gente presa dal panico è fuggita in strada dalle proprie abitazioni dove in molti si trovavano, tra l’altro, per rispettare le direttive imposte dal Governo per combattere l’epidemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia.

In questo momento, infatti, di completa emergenza per il coronavirus che ha piegato e allarmato l’ Italia si è aggiunta l’ennesimo momento paura legato al terremoto. Fortunatamente non si segnalano al momento ne danni a cose ne persone ferite. In ogni caso sono comunque in corso tutti gli accertamenti del caso.

