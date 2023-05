Tetraplegico torna a camminare dopo 11 anni

di Gaudieri Brunella

Dopo 11 anni un uomo tetraplegico di 40 anni torna a camminare grazie ad un impianto, un progetto sperimentale che per mezzo della stimolazione elettrica gli ha permesso di tornare a camminare.

All’età di 29 anni, Gert-Jan Oskam ebbe un terribile incidente in bicicletta con cui rimase paralizzato, una lesione incompleta fino al midollo spinale.

Inizialmente aveva ricominciato a camminare grazie ad un primo impianto, ma non riusciva a percorrere superfici piane e con evidenti fastidi al tallone nel partire e fermarsi.

Da qui la decisione di sottoporsi come cavia per lo sviluppo di una tecnologia innovativa, ma invasiva per poter trasferire il controllo dei movimenti direttamente dal cervello.

Questa nuova tecnologia è stata sviluppata da un team di ricerca del Politecnico Federale di Losanna in collaborazione con altri istituti di ricerca. Al momento essa risulta molto invasiva e pesante, poichè sono stati impiantati due elettrodi nel cranio dell’uomo che dovrebbero entrare in contatto con la sua corteccia sensomotoria per trasferire l’attività al midollo. Ora un’azienda specializzata sta cercando di miniaturizzare gli elementi per poterli rendere commerciali.

Sebbene le lesioni spinali non sono tutte uguali, si spera che questi sviluppi possano aiutare le persone nelle stesse condizioni di quest’uomo di 40 anni.