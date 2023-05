Vittime della strada: ubriaco alla guida lavorerà per loro

di Gaudieri Brunella

Per le associazioni vittime della strada lavorerà un uomo sorpreso alla guida della sua autovettura mentre era ubriaco e che rivelò al test un tasso alcolemico di ben 3 volte superiore a quello consentito.

Questa decisione è stata presa tramite una sentenza del tribunale di Verona che ha condannato l’automobilista a lavorare per l’associazione vittime della strada impegnata da anni a promuovere la sicurezza stradale ed a tutelare le vittime di incidenti ed i loro familiari.

Nel 2021 l’uomo all’ora 36enne di origini veronesi viene fermato dagli agenti e con un test etilometrico risultava avere un tasso alcolemico pari a 1,24 grammi al litro rispetto al livello consentito di 0,5. Secondo il codice la sanzione prevista era di 23 giorni di reclusione ed una sanzione pari a 1.250 euro.

A quanto pare questa sarà una sentenza pilota che sarà presa come esempio in futuro, poiché ha consentito l’applicazione della convenzione approvata dal Tribunale di Verona tra associazione unitaria familiari e vittime della strada.

La condanna prevede quindi per l’imputato il dovere di lavorare 28 giorni per l’associazione Vittime della Strada e nel caso in cui porterà a termine positivamente le 56 ore di pubblica utilità potrà ricevere la riduzione della sospensione della patente, cioè di soli 6 mesi anziché 1 anno.