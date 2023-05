De Luca 26 maggio 2023: il punto della settimana

di Gaudieri Brunella

Il presidente De Luca apre la diretta del 26 maggio 2023 esprimendo la sua solidarietà per una famiglia di Santa Anastasia, dove una bambina è stata ferita durante una sparatoria. Gesti di violenza che non dovrebbero appartenere ad un paese civile. Individuati i responsabili della sparatoria.

Rinnovo della solidarietà per le popolazioni dell’Emilia Romagna per quanto accaduto. Sconcertante la posizione del Governo rispetto ai fondi sviluppo e coesione, fondi destinati a realizzare lavori di prevenzione per prevenire un alluvione o attenuarne i danni.

Lunedì un’altra riunione con il Ministro Fitto alle 10, riunione che De Luca reputa inutile. Si tratterà di una riunione politica e che poi ci sarà una task force che andrà in giro per le regioni per verificare la spesa.

Formazione lavoro: questa iniziativa riguarda i ragazzi che non hanno completato il ciclo di studi nelle scuole medie. Questo programma consente di avviare programmi di formazione professionale, concordati con le imprese e gestiti in larga misura dalle agenzie private che garantirebbero la creazione di un profilo professionale e trovare un’opportunità di lavoro.

Festa del mare a Piazza della Libertà a Salerno, dove sono stati convocati circoli e scuole nautiche e ciò servirà ad incoraggiare gli studenti. Ci sono tanti programmi in corso per rendere il mare balneabile. Investimenti nella portualità, per favorire la mobilità turistica via mare.

Via libera al dragaggio di fondali del porticciolo di Casamicciola.

Progetto Archivio di Napoli, la storia dell’emigrazione. Cominciano domenica mattina le celebrazioni dell’Abbazia di Montevergine, dove sarà possibile risalire con la funicolare che la regione ha riattivato. Decisione di riqualificazione urbana e realizzazione di un parcheggio importante per incentivare l’arrivo di fedeli e turisti.

Mann: inaugura mostra dedicata ad Alessandro Magno. Mostra finanziata dalla Regione Campania.

A Salerno parte la mostra della Minerva alla Villa Comunale, una mostra floro-vivaistica.