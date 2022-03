Tilt, il nuovo singolo di Mecna & CoCo feat. Sangiovanni: testo e significato

Con oltre 21 milioni di stream, un disco di platino e i vertici della classifica radio per oltre due mesi (oggi ancora in top100 dopo oltre 5 mesi dal lancio) “LA PIU’ BELLA” è stato uno dei successi radiofonici e non dell’autunno/inverno 2021. Oggi Mecna e CoCo tornano a sorpresa con un freschissimo inedito dalle influenze che rimandano subito a Pharrell Williams e Justin Timberlake: “TILT” è il nuovo singolo in collaborazione con Sangiovanni!

TILT è una dichiarazione d’amore sincera, dal groove coinvolgente. È il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l’appunto, andare in Tilt. Le voci di Mecna, CoCo e Sangiovanni si sovrappongono a più riprese, incalzati dalla produzione firmata da 2p e lvnar.

“Tilt”, “Bromance” e i più grandi successi di Mecna & CoCo saranno protagonisti della scaletta di “BROMANCE TOUR”. Questo il calendario delle date aggiornato:

29/05 NAPOLI – PALAPARTENOPE

10/06 PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

11/06 BOLOGNA – ARENA PUCCINI

12/06 MILANO – CARROPONTE

16/06 ROMA – ROCK IN ROMA

16/07 BITONTO (BA) – LUCE FESTIVAL

Testo Tilt

