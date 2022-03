Fiore di Maggio, da oggi in radio la cover di Zucchero Fornaciari

Da oggi, venerdì 11 Marzo è in radio il nuovo singolo “Fiore di Maggio”, brano contenuto nell’ultimo album “Discover”, primo progetto di cover della sua carriera con la partecipazione di Bono, Elisa, Mahmood e un inedito duetto virtuale con Fabrizio De André.

In attesa del tour mondiale che vedrà Zucchero “Sugar” Fornaciari protagonista sui palchi di tutto il mondo, da oggi, venerdì 11 marzo sarà in radio “Fiore di Maggio”, grandissimo successo di Fabio Concato che Zucchero ha deciso di reinterpretare e inserire nel suo ultimo disco “Discover”.

«Fiore di maggio ha una grandissima melodia, un testo poetico e molto romantico, è una bellissima canzone, che ha avuto un gradissimo successo, e che ho deciso di riproporre – dichiara Zucchero – proprio per mantenere alto e vivo il ricordo di questo emozionante brano di Fabio Concato».

Composto da reinterpretazioni totalmente inedite e mai pubblicate, “Discover” è un album in cui Zucchero ha spogliato e rivestito, nel suo stile, iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane.

I brani di “Discover” e i più grandi successi di Zucchero verranno presentati live in Italia all’Arena di Verona con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio, uniche date italiane del tour mondiale del 2022. Inoltre, Zucchero sarà anche protagonista dell’importante show-evento con Eric Clapton previsto il 29 maggio al Waldbühne di Berlino.

Testo Fiore di Maggio

Tu che sei nata dove c’è sempre il sole

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare

E quel sole ce l’hai dentro al cuore

Sole di primavera

Su quello scoglio in maggio è nato un fiore

E ti ricordi, c’era il paese in festa

Tutti ubriachi di canzoni e di allegria

E pensavo che su quella sabbia

Forse sei nata tu

O a casa di mio fratello, non ricordo più

E ci hai visto su dal cielo

Ci hai trovato e piano sei venuta giù

Un passaggio da un gabbiano

Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu

Ma che bel sogno, era maggio e c’era caldo

Noi sulla spiaggia vuota ad aspettare

E tu che mi dicevi, “Guarda su quel gabbiano

Stammi vicino e tienimi la mano”

E ci hai visto su dal cielo

Ci hai trovato e piano sei venuta giù

Un passaggio da un gabbiano

Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu

Tu che sei nata dove c’è sempre il sole

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare

E quel sole ce l’hai dentro al cuore

Sole di primavera

Su quello scoglio in maggio nasce un fiore