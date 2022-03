Indian Wells, Musetti e Paolini vincono ed accedono al 2° turno

Buona la prima giornata per l’Italia ad Indian Wells: dopo la vittoria in rimonta di Fognini su Andujar, si registrano anche le affermazioni nel 1° turno di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Tre su tre per gli azzurri che si presentano al turno successivo con 6 tennisti ai nastri di partenza.

Musetti show nel finale

Dopo il grande risultato ottenuto in Davis Cup con la vittoria su Gombos, Musetti sfodera un’altra ottima prestazione nel 1° turno di Indian Wells. L’americano Giron nel 1° set viene tramortito nei primi game, andando sotto 0-3 e non riuscendo mai a rientrare nel parziale. Merito del tennista di Carrara, bravo a rimanere in controllo della situazione e chiudere 6-3.

Giron però rientra in partita nel secondo set e riesce a mantenere l’equilibrio nel corso dei game, annullando anche due palle break iniziali per Musetti. Invece è il classe 2002 a perdere il servizio per primo, permettendo all’avversario di allungare sul 5-2. Tuttavia, il Muso non si perde d’animo ed ha uno scatto importante quando ormai il match sembra indirizzato al 3° set: vince 4 game consecutivi e ribalta sul 6-5 con l’11° gioco vinto alla sesta chance di break. Il giovane azzurro si prende la chance di chiudere e non sbaglia, accendendo così al 2° turno di Indian Wells con il 7-5 finale.

Per Musetti adesso ci sarà la sfida contro un altro americano: si tratta del più quotato Reilly Opelka. Tra i due sarà la seconda sfida dopo la vittoria del numero 17 del Ranking agli US Open in 3 set.

Jasmine non sbaglia

In campo femminile, l’unica italiana presente nel tabellone di Indian Wells supera agevolmente il 1° turno. Jasmine Paolini batte nettamente 6-3 6-2 la britannica Boulter.

Un match meno agevole di quanto dica il risultato finale: l’azzurra soffre tanto nel primo set ma poi riesce a trovare l’allungo decisivo e prende il largo nel secondo parziale. Per Paolini adesso ci sarà la sfida nel turno successivo contro Sabalenka, testa di serie numero 2 del main draw del Master 1000.