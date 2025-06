Tom Daley, addio ai tuffi: «Bullismo, bulimia e paura… ma ho scelto di essere me stesso»

Dopo 23 anni di carriera, Tom Daley ha deciso di ritirarsi dalle competizioni a soli 31 anni. Il campione britannico, vincitore di cinque medaglie olimpiche (tra cui quattro ori), si racconta in una toccante intervista a La Stampa, rivelando le sue fragilità, il dolore del passato, ma anche la forza che lo ha portato a vivere oggi una vita piena, libera e autentica.

Il nuovo docu-film “1.6 Seconds” (Warner Bros-Discovery) esplora le ombre che per anni hanno accompagnato la sua brillante carriera: bullismo, disturbi alimentari, solitudine e la difficoltà di affrontare la propria identità.

Il padre Robert, morto a 50 anni per un tumore al cervello, è stato una figura fondamentale nella sua vita. Dopo la sua scomparsa, Tom trovò il coraggio di fare coming out nel 2013. Oggi è sposato con lo sceneggiatore Dustin Lance Blacke papà di due figli, Robbie e Phoenix, nati da madri surrogate.

«Ho dichiarato la mia omosessualità per essere me stesso. Ma poi ho capito che non si trattava solo di me. È diventata una responsabilità: difendere il diritto di tutti ad essere liberi.»