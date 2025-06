Assago città modello contro bullismo e cyberbullismo: al via la campagna nazionale con “Assago nel Cuore”

di Andrea Vitale

Assago si mobilita contro ogni forma di violenza tra i giovani, diventando apripista di una campagna nazionale di sensibilizzazione contro bullismo, cyberbullismo e discriminazione sociale.

Nella Sala Castello del Centro Civico, il primo incontro – dal titolo “Bullismo. Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio” – ha visto una grande partecipazione della cittadinanza ed è stato organizzato dall’associazione culturale Idee in Movimento e dal gruppo Assago nel Cuore. A moderare, la consigliera comunale Roberta Vieri.

Gli ospiti e il dibattito

Hanno contribuito alla riflessione:

Viviana Tramontana , psicologa e formatrice

, psicologa e formatrice Matteo Ferranti , esperto in scienze giuridiche

, esperto in scienze giuridiche Simona Catania , avvocato

, avvocato Biagio Maimone, scrittore

Durante l’incontro, è stato sottolineato che il bullismo è un riflesso dei disvalori della società contemporanea, dove l’apparenza ha spesso la meglio sull’essere, e dove la mancanza di valori interiori genera frustrazione, violenza e desiderio di dominio.

“Il bullo è un contenitore vuoto che scarica la propria infelicità sugli altri”, ha affermato Biagio Maimone. “Serve una nuova pedagogia della vita per recuperare i valori morali e spirituali”.

Obiettivo: coinvolgere tutta Italia

Il progetto lanciato ad Assago punta ad espandersi in altri comuni italiani, promuovendo educazione, ascolto e nuove strategie formative. In un contesto in cui il bullismo è in crescita anche nei contesti più agiati, la prevenzione deve essere collettiva e profonda.

Fonte: TGCOM24