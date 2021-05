Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati paparazzati insieme per Milano

Impazza il gossip su due dei ragazzi televisivi più seguiti del momento: stiamo parlando di Tommaso Zorzi, influencer e opinionista e Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici. Il tutto è partito da un commento di Zorzi sul ballerino e dopo qualche giorno i due sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano. Nulla di strano se non fosse che Zorzi si era detto fidanzato con Lorenzo Campi.

Qualche giorno fa, i due hanno trascorso una giornata insieme tra i giardini di Via Palestro: “Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo”, si legge sull’ultimo numero di Chi.

Ad intervenire sulla questione, però, lo stesso Tommaso Zorzi che attraverso delle storie Instagram ha fatto sapere: “La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato, non sono io a chiamare i paparazzi. Tutto quello che esce è per volere loro e non per volere mio. Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro. Rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo ma cercate sempre di prendere le informazioni per quello che sono“.