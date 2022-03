Tonica: ecco gli ospiti del late show di Andrea Delogu

Questa sera in seconda serata, come ogni martedì, andrà in onda un nuovo appuntamento del late show musicale “Tonica” condotto da Andrea Delogu che, attraverso il suo sguardo curioso e irriverente, si occuperà della storia dei diversi ospiti che nel corso delle puntate si alterneranno sul suo palco. Pronti a scoprire gli ospiti di questa sera?

Sul palco di “Tonica“, a partire da 00.15 su Rai2, si alterneranno diversi ospiti musicali e non, che racconteranno ad Andrea Delogu il loro lato più interessante, quello più creativo, quello più personale, quello più ‘tonico’. Musicisti, influencer, conduttori, tutti pronti a giocare con la conduttrice tra cui gli ospiti fissi il volto di Tik Tok Gabriele Vagnato e Bruno Vanzan noto per aver svolto una grande impresa: ha realizzato il catering più grande del mondo per Amway a Dubai, dove con il suo team ha servito 10.000 cocktail in 45 minuti.

Ospiti

Durante il nuovo appuntamento di “Tonica” saliranno sul palco i Tiromancino, Ginevra e, direttamente dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, avremo Aka7even che probabilmente canterà “Perfetta così” e l’inedito duo formato da Highsnob e Hu che presenteranno “Abbi cura di te“. Interverranno anche Giorgia Soleri, Andi Nganso, Giancarlo Magalli e Pif.

Per chi si fosse perso questo meraviglioso late show musicale, vi ricordiamo che tutte le puntate sono fruibili anche su Radio 2 e Rai Play.