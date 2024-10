Torino, “Combattere il bullismo ogni giorno”: la mostra fotografica per sensibilizzare

di Angela De Angelis

Oggi, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 11, presso la sede della Città Metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7, è stata inaugurata la mostra fotografica “Combattere il bullismo ogni giorno”, un evento dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Una Mostra Fotografica per Sensibilizzare sul Bullismo

Questa iniziativa nasce dal progetto collaborativo tra l’associazione Bullismo No Grazie, presieduta dall’attore Fabio De Nunzio, l’ente di promozione sportiva UISP Ciriè Settimo Chivasso e l’associazione sportiva Borgonuovo di Settimo Torinese. Le tre realtà, da cinque anni, sono impegnate nella produzione e diffusione del primo e unico calendario “Stop al Bullismo”, mirato a contrastare le diverse forme di prevaricazione, inclusi il bullismo tradizionale e il cyberbullismo.

Grazie al supporto della Città Metropolitana di Torino e alla collaborazione dell’agenzia fotografica GC Studios, le immagini del calendario si sono trasformate in una mostra itinerante, concepita per sensibilizzare soprattutto i giovani, con un focus particolare sulle scuole. I protagonisti delle fotografie non sono attori, ma ragazzi e ragazze dell’Asd Borgonuovo di Settimo Torinese e dell’Istituto Comprensivo Carlo Levi di Borgaro Torinese, rendendo il messaggio ancora più autentico e diretto.

Cyberbullismo: incontro pubblico a San Mauro

A seguito dell’inaugurazione della mostra, giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 17.30, nella sala del Consiglio Comunale di San Mauro Torinese (via Municipio 1), si terrà un incontro pubblico sul tema del cyberbullismo, promosso dall’Istituto Comprensivo IC1 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IC2 e l’Amministrazione Comunale.

L’incontro offrirà un’occasione di dialogo e confronto su come prevenire il cyberbullismo e promuovere relazioni costruttive, sia all’interno che all’esterno della scuola. La conferenza sarà aperta da Elena Ferrara, ex senatrice della Repubblica e prima firmataria della Legge 71/2017, normativa fondamentale nella lotta contro il cyberbullismo. Interverranno inoltre la Dottoressa Podavini, dirigente dell’IC1 San Mauro, e il Dottor Scirpo, dirigente dell’IC2. L’introduzione sarà affidata all’assessore alle politiche educative Daniele Bagarin.