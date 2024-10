Studentessa Aggredita da Due Coetanee durante la Pausa: Video dell’Incidente Diventa Virale a Merano

di Andrea Vitale

Un grave episodio di bullismo ha scosso la comunità scolastica di Merano. Durante la pausa allo “School Village” di via Wolf, una studentessa è stata aggredita da due coetanee. La ragazza, di corporatura minuta, è stata colpita ripetutamente con schiaffi e pugni, ricevendo anche colpi alla nuca.

Nonostante abbia cercato di evitare il confronto, incassando i colpi per ben tre volte senza reagire, alla fine la vittima ha tentato di difendersi per evitare ulteriori violenze. Ciò che rende l’accaduto ancora più preoccupante è l’atteggiamento passivo dei compagni presenti, che sono rimasti a guardare senza intervenire o prestare aiuto.

L’episodio è stato ripreso con dei video che sono stati successivamente postati sui social media, diventando rapidamente virali. La diffusione delle immagini ha suscitato indignazione e preoccupazione tra genitori, insegnanti e cittadini.

La studentessa è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Tappeiner” da un educatore della scuola, a causa di mal di testa e nausea. I medici le hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni, sottolineando la gravità delle lesioni subite.

Reazioni e Interventi

La direzione scolastica ha espresso ferma condanna per l’accaduto, annunciando l’avvio di un’indagine interna per chiarire le responsabilità e adottare le misure disciplinari necessarie. È stato attivato un supporto psicologico per la vittima e si stanno organizzando incontri con gli studenti per affrontare il tema del bullismo e della violenza tra pari.

Le autorità locali stanno collaborando con la scuola per approfondire la situazione e prevenire futuri episodi simili. Si sta valutando l’implementazione di programmi educativi mirati alla sensibilizzazione contro il bullismo e alla promozione di comportamenti solidali.

L’Importanza di Intervenire

Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione verso il fenomeno del bullismo nelle scuole. La mancanza di intervento da parte dei compagni sottolinea l’urgenza di educare i giovani al senso di responsabilità e all’importanza di non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie.