Allo Stadio “Olimpico Grande Torino”, si chiude la stagione di Torino-Lazio: i granata sono stati beffati dai biancocelesti per l’Europa

Si chiude la stagione di Torino-Lazio: allo stadio “Olimpico Grande Torino” si affrontano due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato.

I granata vogliono salutare al meglio il proprio pubblico e ottenere il 7° posto in classifica, provando a migliorare il record di punti della storia in Serie A. Amaro in bocca però per la squadra di Walter Mazzarri che non riuscirà a conquistare un posto in Europa proprio per ‘colpa’ della Lazio, vincitrice della Coppa Italia e che accede alle competizioni europee al posto dei piemontesi.

La squadra di Inzaghi salva così una stagione che, dal punto di vista del campionato, è stato al quanto altalenante, passando dalla corsa alla Champions a rimanere fuori da tutto. Poi la vittoria nella coppa nazionale contro l’Atalanta ha dato almeno l’Europa.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

QUI TORINO – Dubbio principalmente tra i pali con Sirigu leggermente favorito su Ichazo. In difesa, Mazzarri ha annunciato che Moretti non giocherà l’ultima partita della sua carriera, dopo l’annuncio del ritiro in settimana. Ci sarà Bremer a guidare la difesa a 3 mentre in avanti, ritorna Iago Falque dal 1′.

QUI LAZIO – Anche qui c’è il dubbio su chi giocherà in porta: Proto favorito su Guerrieri. Emergenza per Inzaghi ma il match presenta l’occasione per regalare una chance a chi ha giocato meno. Spazio a Cataldi sulla trequarti (Correa, Luis Alberto e Caicedo out), Bruno Jordao a centrocampo (Lucas Leiva e Milinkovic non al top) e Radu, al rientro dalla squalifica. In attacco ci sarà Ciro Immobile.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Baselli, Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Bruno Jordao, Badelj, Parolo, Lulic; Cataldi; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.