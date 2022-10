Torino-Milan, le probabili formazioni del match

Il Napoli vola e gli inseguitori sono costretti a evitare passi falsi per rimanere in scia: questa sera tocca al Milan rispondere ai partenopei nella delicata sfida contro il Torino. Non sarà una passerella all’Olimpico Grande Torino, dove la squadra di Juric appare intenzionata a dare continuità alla sorprendente vittoria di Udine.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

QUI TORINO – Tegola in casa Toro: Ola Aina dovrà rinunciare alle ultime partite prima della sosta a causa di una lesione muscolare. Sulle fasce, dunque, Juric opta per Lazaro e Vojvoda, con Lukic e Ricci interni di centrocampo. Conferme anche per Pellegri nel ruolo di prima punta.

QUI MILAN – Un occhio al campionato e l’altro alla delicata sfida di Champions League contro il Salisburgo. Pioli è ancora alle prese con l’emergenza infortuni e all’Olimpico Grande Torino il turnover sarà quasi obbligato. Possibile turno di riposo per Bennacer, pronto Pobega a partire dal primo minuto. In difesa ancora spazio a Gabbia, mentre sulla trequarti Brahim Diaz è recuperato e insidia De Keteleare.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore: Juric

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Origi. Allenatore: Pioli