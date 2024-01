Torrione, La Carnale nel degrado: incognita futuro

di Rita Milione

Il Forte La Carnale di Salerno è una torre cavallaria edificata sulla costa, nei pressi della foce del fiume Irno. Questa roccaforte faceva parte di un sistema di difesa che fu realizzato a partire dal 1563 allo scopo di difendere la città dalle feroci incursioni Saracene.

Ad oggi, è diventato un altro simbolo del degrado della città. Il bastione infatti, è finito da tempo – come riporta il quotidiano La Città – nell’oblio. La gestione della Carnale è stata affidata dalla Giunta regionale all’Agenzia regionale Campania per il turismo dopo la riorganizzazione e la cancellazione degli Ept. Attualmente, il bene resta comunque chiuso e non fruibile: il suo futuro resta un’incognita.