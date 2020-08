Uno degli strumenti più preziosi per fare trading con gli stock dei contratti per differenza è 24Stocks, che si fa apprezzare per la sua rapidità e per la sua affidabilità

La totale assenza di commissioni è un altro aspetto positivo nel mondo del trading che merita di essere messo in evidenza, insieme con la grande varietà di stock di aziende come Nike, Facebook, Amazon, Apple, e così via.

Come viene spiegato sul sito https://24-stocks.com/ , i contratti per differenza sono degli strumenti finanziari piuttosto complessi che si caratterizzano per un livello di rischio elevato. Chi non è esperto del settore può perdere il proprio capitale a maggior ragione nel caso in cui propenda per il trading con la leva. Insomma, il trading di CFD non è un’opportunità adatta a tutti i trader, e prima di iniziare a investire è bene accertarsi di aver capito in che modo lavorano i CFD e quali sono i rischi in cui ci si può imbattere.

Come iscriversi

La procedura di iscrizione alla piattaforma è molto semplice, anche perché il form da compilare per la registrazione viene presentato nella home page del sito. Qui è sufficiente inserire il nome e il cognome insieme con il Paese di residenza, per poi indicare il proprio numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica. Dopodiché non resta che schiacciare il pulsante per la generazione automatica della password e la procedura si può ritenere conclusa.

Che cosa si deve fare per tradare gli stock

Quella appena descritta è la procedura richiesta per completare il processo di registrazione in modo semplice e rapido. Lo step successivo per entrare nel mondo del trading consiste nel depositare 250 dollari, o anche una cifra superiore, come capitale di partenza per l’investimento: il conto, infatti, deve essere alimentato. A questo punto si può completare il processo di verifica dell’account e si può iniziare a scegliere lo stock in cui si desidera investire, dopo aver definito la cifra da destinare a questa operazione.

Come costruire il portafoglio

Il sito di 24 Stocks raccomanda di iniziare da marchi conosciuti e a cui si è interessati: questo sembra essere un ottimo modo per cominciare a costruire il proprio portfolio. Per esempio se si è degli esperti di tecnologia si può andare in cerca degli stock di Netflix, di Facebook, di Apple, eccetera. Nel caso in cui si sia più appassionati di finanza, invece, vale la pena di aprire posizioni per marchi come Nasdaq o CME Group. Insomma, chiunque ha l’opportunità di trovare soluzioni in linea con le proprie esigenze, ricordando che la diversificazione del portafoglio è una strategia utile per ridurre i rischi. Investire con la massima prudenza è d’obbligo, ma questo sistema sembra avere tutte le carte in regola per offrire guadagni davvero interessanti.

Perché scegliere 24Stocks

Chi decide di utilizzare 24Stocks per fare trading ha la possibilità di scegliere un ampio assortimento di asset: in ogni caso non ci sono commissioni da pagare. In più la piattaforma mette a disposizione tutto il supporto di cui un trader può avere bisogno, con strumenti e tool utili per raccogliere informazioni. Ecco, quindi, notizie sui mercati, suggerimenti e analisi, oltre all’opportunità di interagire con uno staff di supporto amichevole e sempre a disposizione. Non va trascurata, poi, la selezione di piattaforme di trading facili da usare, intuitive e operative su qualunque dispositivo, che si tratti di un computer, di uno smartphone o di un tablet.

Le informazioni e i consigli più preziosi

Navigando sul sito di 24Stocks ci si imbatte in dati e grafici forniti direttamente dalle piattaforme di trading grazie a cui è possibile beneficiare di approfondite analisi di mercato. tutto questo permette di prendere le decisioni di trading in maniera più rapida e più accurata. Sul sito sono presenti anche le testimonianze e i pareri di trader che hanno già avuto modo di mettere alla prova questo sistema, per altro disponibile con le modalità di pagamento più sicure.

Ci raccomandiamo di essere molto oculati nella valutazione dei vostri investimenti!

Leggi anche