Traffico, weekend da bollino nero sulle strade italiane

Weekend da bollino nero per tutte le strade italiane, Viabilità Italia ha elaborato una previsione dei tratti con maggior traffico

Questo fine settimana è previsto un grande accumulo di traffico sulle strade italiane, in molti infatti partiranno per le vacanze estive. In particolare nella mattinata di sabato 7 agosto si prevede traffico critico (bollino nero) e bollino rosso nel pomeriggio.

Per il 7 agosto mattina, in particolare, traffico da bollino nero sulla A26 Voltri – Gravellona Toce in direzione Genova, sulla A8/A9 Milano – Laghi (tratto Milano Gallarate-Sesto Calende e Como Grandate-Valico Brogeda), in direzione Sesto Calende e Valico Brogeda, sulla A4 in direzione Venezia, tratto Milano-Bergamo. E ancora, traffico da bollino nero il 7 agosto sulla A1 nel tratto Piacenza Sud–Allacciamento A15 in direzione Bologna, sulla A7 nel tratto Serravalle – Genova in direzione Genova, sulla A12 nel tratto Genova – Livorno in direzione Livorno, sulla A22 in direzione Brennero, sulla A4 in direzione Venezia nel tratto Sommacampagna – svincolo A22, sul nodo A1-A14 di Bologna in direzione Sud.

Secondo una previsione di Viabilità Italia inoltre le altre strade da bollino nero per sabato 7 agosto sono: A27 Venezia – Belluno, A23 Palmanova – Tarvisio nel tratto Udine-Tarvisio, A4 Venezia – Trieste in direzione Trieste, A12 Roma-Civitavecchia in direzione sud, A1 nel tratto Orte-Roma, A14 Bologna – Taranto nel tratto Forlì – Cattolica, A14 nei tratti Cattolica–Civitanova

e Civitanova–Atri Pineto, Atri Pineto – Val di Sangro, Val di Sangro – Poggio Imperiale, Poggio Imperiale-Taranto; A16 nel tratto Avellino est-Candela, A30 Caserta – Salerno nel tratto All. A1/A30 – Raccordo SA/AV.