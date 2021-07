Possibili date da bollino rosso e nero dell’esodo estivo

In previsione dell’esodo estivo, che vede numerosi vacanzieri e turisti spostarsi verso le località di mare a sud della penisola, ci sono già in calendario alcune date che potrebbero rappresentare delle giornate da bollino rosso o nero, in cui il mettersi in viaggio non è consigliabile.

Nei week end del mese di luglio e nelle ore del mattino si potrà trovare il traffico maggiore, mentre il 30, il 31 e l’1 agosto sono giornate con eventuali 5 codici rossi.

Nel weekend del 17-18 di questo mese è previsto traffico intenso sia sabato che domenica mattina. Bollino giallo al pomeriggio. In tutte e due le giornate c’è il divieto di circolazione in autostrada per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate nella fascia oraria 8-16 di sabato e 7-22 di domenica.

Nel weekend del 24 e 25 luglio la viabilità diventa ancora più intensa. Sabato 24 è previsto bollino rosso al mattino e giallo al pomeriggio, divieto di circolazione per i veicoli oltre 7,5 tonnellate dalle 8 alle 16. Domenica 25 bollino rosso per tutto il giorno e divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

Ancora bollino rosso per tutto il week end comprendente le giornate del 30, 31 luglio e 1 agosto. Divieto di circolazione per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate dalle 16 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.

Nel mese di agosto potremmo invece imbatterci nelle prime giornate da bollino nero.

Una prima ipotesi vede le date del 5-6 e 7 agosto tra i momenti più difficili dal punto di vista della viabilità autostradale. In particolare venerdì 6 potrebbe essere da bollino nero.

Altra giornata da bollino nero potrebbe essere giovedì 12 agosto insieme a quelle immediatamente precedenti e successive al ferragosto, che vedranno numerosi vacanzieri allontanarsi dalle città per un week end al mare o fuoriporta.

Possibili date del controesodo estivo, il 20, 21, 27 e 28 agosto con il rientro a casa di turisti e vacanzieri.

E’ possibile consultare su viabilità Italia le mappe di itinerari alternativi da utilizzare in caso di intenso traffico autostradale, consigliando anche di consultare le informazioni ufficiali sul sito e le previsioni meteo.