Trasportato d’urgenza a Napoli uomo morso da ragno violino: non è in pericolo di vita

di Redazione ZON

Un uomo di Roccadaspide è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Cotugno” di Napoli, specializzato in malattie infettive, dopo essere stato morso da un ragno violino. Inizialmente, l’uomo era stato ricoverato presso l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, nel reparto di Chirurgia d’Urgenza. Tuttavia, dopo gli esami preliminari, i medici hanno deciso di trasferirlo a Napoli per una cura più specifica.

Il morso, avvenuto alla gamba, non ha subito causato dolore né evidenti alterazioni, ma nelle ore successive si sono manifestati sintomi preoccupanti: annerimento della zona colpita, arrossamento diffuso, dolori e la comparsa di ulcere che hanno innescato una necrosi dei tessuti, rendendo necessario l’intervento ospedaliero immediato. Fortunatamente, la vita dell’uomo non è in pericolo.

Il ragno violino ha provocato numerosi casi di morsi anche gravi in Italia, soprattutto nel Nord, dove purtroppo si sono registrati anche alcuni decessi.

Fonte: SalernoToday