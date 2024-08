59enne di Altavilla Silentina colpito da encefalite a causa del West Nile Virus: trasferito in rianimazione

di Redazione ZON

Le condizioni di salute del 59enne di Altavilla Silentina, recentemente risultato positivo al West Nile Virus, si sono aggravate, portando i medici a trasferirlo dal reparto di Malattie Infettive alla Rianimazione dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. L’uomo, che stava già seguendo un trattamento chemioterapico per una patologia oncologica, ha sviluppato una forma di encefalite e, a quanto pare, presenta complicazioni respiratorie. I medici lo monitorano costantemente.

Il caso

Il caso è stato identificato presso il Reparto di Clinica Infettivologica Universitaria, sotto la guida del Prof. Pasquale Pagliano e della dott.ssa Chiara D’Amore. Il test sierologico, effettuato nel laboratorio del Ruggi, ha confermato l’infezione, e ulteriori analisi sono in corso presso l’Istituto Superiore di Sanità per la conferma definitiva. In risposta, le autorità sanitarie locali, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, hanno avviato un’azione di bonifica mirata e stanno pianificando interventi straordinari per ridurre la popolazione di zanzare, i principali vettori del virus.

Sebbene il West Nile Virus sia maggiormente diffuso nella Pianura Padana, la crescente tropicalizzazione del clima ne sta favorendo l’espansione nell’area del Mediterraneo. Solo un caso su dieci diventa sintomatico, e la maggior parte delle infezioni ha un decorso lieve o asintomatico, risolvendosi spontaneamente. I casi gravi, tuttavia, colpiscono prevalentemente anziani e persone con condizioni di salute già compromesse.

