Salerno, arrestato ai domiciliari: scoperti 23 grammi di droga e materiale per spaccio

di Redazione ZON

Il 22 agosto, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno – Fratte e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, nell’abitazione dell’indagato, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di perquisizione, sono stati trovati 23 grammi di eroina e crack, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento.