Salerno, altro tentativo di furto in abitazione: arrestato nella notte dopo aver danneggiato un balcone

di Redazione ZON

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di “tentato furto in abitazione, e danneggiamento”, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, lo stesso, a seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza 112, sarebbe stato notato mentre tentava di accedere in un appartamento dopo aver danneggiato un infisso del balcone posto al primo piano.