Salerno, continua la rassegna estiva al Barbuti: il 24 agosto Marco Falaguasta con “Il meglio di…noi”

di Redazione ZON

Sabato 24 agosto 2024, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXIX edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Good Mood presenta: Marco Falaguasta in “Il meglio di…noi”, di Marco Falaguasta e Alessandro Mancini (Ingresso 15 euro).

Protagonista in diversi ruoli di teatro, cinema e televisione, Falaguasta è un attore completo, che si cimenta ora in uno show comico (ma che fa anche riflettere) che porta in scena il nostro più recente passato e l’attualità di un oggi disorientato. Nei suoi precedenti spettacoli, Marco ha viaggiato, in lungo e in largo, negli anni 70/80/90 fino ai giorni nostri. Ha rincontrato figure e circostanze iconiche di quegli anni: la maestra delle elementari, le prime esperienze sentimentali, il Ciao della Piaggio, l’impegno politico tanto ingenuo quanto illusorio e quella voglia di diventare grandi, animata da fantasia ed entusiasmo. La storia di Marco è quella di tutti noi: noi che siamo cresciuti con le feste fatte a casa del festeggiato e che oggi accompagniamo i nostri i figli a farle nei locali con dj e free bar ma che soprattutto … mettiamo la sveglia alle 2 di notte per andarli a riprendere!

In un susseguirsi incalzante di battute divertenti, canzoni che tutti conosciamo e prese di coscienza, lo spettatore è portato a porsi, insieme a Marco, con il quale l’interazione è continua, la domanda: “come siamo arrivati ad essere quello che siamo oggi? Com’è potuto succedere che l’intelligenza artificiale abbia potuto sostituire il bar, la piazza d’incontro e che cialde abbiano rimpiazzato la moka? La cosa più bella è che all’esito del confronto, tra la musica e le risate troveremo le risposte in un coinvolgente “il meglio di …” sintesi dei due spettacoli precedenti ma con un nuovo percorso pieno di riflessioni e divertimento