Un’IA per l’infanzia e l’adolescenza: il manifesto del Telefono Azzurro per proteggere dall’abuso online

di Angela De Angelis

I bambini si avvicinano al digitale fin dalla nascita, e l’uso di dispositivi connessi è diffuso in tutto il mondo. In questo scenario, lo sviluppo estremamente rapido delle tecnologia di intelligenza artificiale e di intelligenza artificiale generativa presenta vantaggi e sfide. Su tutte, la necessità di proteggere i bambini dall’abuso online. Con il Safer Internet Day 2024 come punto di partenza, la Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ha lanciato un’iniziativa ambiziosa: un manifesto per un’IA che promuova la sicurezza e il benessere dei più giovani.

L’IA: Un doppio volto nella vita digitale dei giovani

Le tecnologie digitali, come i giochi online e le realtà aumentate, offrono ai ragazzi esperienze entusiasmanti e formative. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie avviene spesso senza una comprensione adeguata da parte degli adulti, che possono trovarsi disorientati di fronte alla rapidità del cambiamento. Questo divario generazionale rende essenziale che genitori e insegnanti sviluppino competenze digitali per meglio guidare e proteggere i giovani nel loro percorso online.

L’IA, pur essendo un potente strumento di innovazione, può essere usata in modi che minacciano la sicurezza dei ragazzi. La proliferazione di contenuti dannosi e le dinamiche di cyberbullismo possono avere effetti devastanti sulla dignità e sullo sviluppo equilibrato dei minori. È quindi cruciale che le tecnologie siano progettate con un’attenzione particolare alla protezione dei più giovani.

Un appello alla collaborazione globale

Il manifesto lanciato dalla Fondazione SOS Il Telefono Azzurro chiama a una collaborazione globale tra istituzioni, aziende tecnologiche, ONG e accademici per sviluppare e implementare soluzioni che rispondano ai bisogni di sicurezza dei bambini e degli adolescenti. È fondamentale che le normative e le politiche siano aggiornate per affrontare le nuove sfide poste dall’IA e che venga promossa una cultura digitale positiva.

Principi e azioni per una IA sicura e inclusiva

Accesso Equo e Inclusivo: È essenziale abbattere le barriere economiche e culturali che impediscono un accesso equo alle risorse digitali. Questo garantirà che l’IA possa supportare lo sviluppo dei ragazzi senza discriminazioni, creando strumenti che favoriscano un ambiente online sicuro e inclusivo. Sicurezza: Implementare sistemi di parental control progettati con l’IA, in modo da consentire una co-responsabilità genitoriale nella gestione dei contenuti digitali. Questo approccio può aiutare a creare uno spazio online più sicuro per i giovani utenti. Tutela: Orientare le piattaforme digitali verso l’uso di tecnologie di IA per monitorare e intervenire in situazioni di abuso, cyberbullismo e altri comportamenti nocivi. È cruciale coinvolgere ONG e reti non profit per un monitoraggio attivo e un intervento tempestivo. Trasparenza: Garantire che i sistemi di IA generativa siano basati su fonti di dati dichiarate e verificabili. Questo aiuterà a prevenire la diffusione di fake news e deep fake, promuovendo un’informazione più accurata e una maggiore consapevolezza critica tra i giovani utenti. Educazione: Promuovere programmi educativi di lungo termine che includano una “pedagogia digitale integrale”. Questi programmi devono essere rivolti non solo ai minori, ma anche a genitori e educatori, per sviluppare una cittadinanza digitale consapevole. Collaborazione: Creare una Conferenza delle Parti (COP) per lo sviluppo di un ecosistema digitale a misura di bambino. Questa conferenza dovrebbe favorire la cooperazione tra istituzioni, aziende tecnologiche e ONG per stabilire normative e framework etici che garantiscano la protezione dei giovani utenti.

Conclusione

Il Safer Internet Day 2024 segna l’inizio di un’importante riflessione e azione su come le tecnologie di intelligenza artificiale possano essere utilizzate per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e degli adolescenti. Affrontare le sfide del cyberbullismo e altre forme di abuso online richiede un impegno collettivo e una strategia integrata che metta al centro i diritti e le esigenze dei più giovani. Con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, possiamo costruire un ambiente digitale più sicuro e positivo per le generazioni future.