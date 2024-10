Trentinara, tenta il furto in casa di un’anziana: colto sul fatto dalla figlia

di Redazione ZON

A Trentinara, un giovane di 23 anni, di origine straniera, è stato sorpreso mentre cercava di svaligiare un’abitazione. L’uomo si era intrufolato nell’appartamento approfittando del fatto che la proprietaria, una donna anziana, stesse riposando sul divano. Tuttavia, il piano del ladro è stato sventato dalla figlia della donna, allarmata da alcuni rumori sospetti, che lo ha sorpreso nella stanza adiacente.

L’arresto

Nonostante il tentativo di fuga, la figlia non ha esitato a inseguirlo, avvisando contemporaneamente le Forze dell’Ordine. Come riportato dal quotidiano SalernoToday, grazie al pronto intervento di alcuni cittadini e della Polizia Municipale, l’uomo è stato fermato. Successivamente, i Carabinieri della Stazione di Roccadaspide, guidati dal Maresciallo Franco Chiumiento, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, sotto la direzione del Capitano Giuseppe Colella, hanno proceduto all’arresto del ladro, che è stato trasferito in carcere in attesa del processo per direttissima.