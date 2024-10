Salerno, scontro tra scooter e auto sul lungomare

di Redazione ZON

Un nuovo incidente si è verificato a Salerno, in via Lungomare Colombo, durante le ore serali. Come riportato dal quotidiano SalernoToday, un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, hanno fornito le prime cure sul posto, per poi trasportare l’uomo all’ospedale Ruggi per ulteriori esami e valutazioni mediche.

La polizia municipale ha raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e chiarire le circostanze dell’accaduto.