Tre gol e tre punti per il Milan che ribalta il Parma a San Siro e trova una vittoria fondamentale per continuare la corsa all’Europa League

Milan nel segno del tre. Il Diavolo infatti rifila tre gol al Parma e trova tre punti fondamentali per continuare nella corsa all’Europa League. Dopo il primo tempo chiuso in svantaggio, i rossoneri dominano la ripresa e chiudono la contesa grazie ai gol di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. Per la squadra di Pioli continua la marcia da imbattuti nel periodo post-Covid.

La Partita

Il Milan parte bene, trovando buone geometrie soprattutto sull’asse Calhanoglu-Theo-Ibrahimovic ma pecca di freddezza in fase conclusiva. Il Parma si difende e punta sul contropiede con le frecce Kulusevski-Gervinho-Karamoh, quest’ultimo entrato al posto dell’infortunato Cornelius. Da una ripartenza dei ducali arriva il gol del vantaggio: Grassi trova spazio sul fondo e mette in mezzo un pallone che Kurtic è bravissimo a scaricare in porta alle spalle di Donnarumma.

Nella ripresa il Milan riparte con un piglio diverso. Dopo 10 minuti Kessie trova il gol del pari con una bordata dalla lunga distanza e poi dopo soli 4 minuti Romagnoli porta in vantaggio i rossoneri con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo dalla trequarti. A questo punto il Diavolo si addormenta mentre il Parma si risveglia e colleziona palle gol clamorose, soprattutto con la traversa di Kulusevski e con Inglese che viene ipnotizzato da Donnarumma. Scosso dallo spavento, il Milan si scuote e trova il tris con Calhanoglu servito da un assist delizioso di Bonaventura.

Il Diavolo vince ancora, prosegue la sua marcia immacolata post-Covid e trova altri 3 punti fondamentali in ottica Europa League.

IL TABELLINO DI MILAN-PARMA:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Brescianini, Krunić, Olzer, Colombo, Maldini, Rebic. All.: Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disp.: Colombi, Radu, Laurini, Dermaku, Pezzella, Regini, Barillà, Hernani Jr, Caprari, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi. All.: D’Aversa

MARCATORI: 44′ Kurtic, 55′ Kessie, 59′ Romagnoli, 77′ Calhanoglu

