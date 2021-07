Domani sarà disponibile su tutte le piattaforme “Triste” il nuovo singolo di Blind & Giaime

Fuori domani, venerdì 30 luglio, “Triste”, il nuovo singolo di Blind & Giaime. Prodotto da SIXPM, il brano ci conquisterà con le sue sonorità estive, ma nasconde nelle parole la delusione e il dolore di una storia d’amore finita da poco.

““Triste” è nata poco dopo la fine di X Factor – racconta Blind – ma sentivo che al brano mancava ancora qualcosa e, dato che apprezzavo molto Giaime ma non lo conoscevo, ho provato a farglielo ascoltare e gli è piaciuto molto. Ha scritto quindi la strofa e siamo andati insieme in studio per ultimarlo. Da lì è nata anche una grande amicizia!”

“Il brano con Blind – aggiunge Giaime – è stata un’esperienza nuova per me, non avevo mai collaborato con un ragazzo uscito da un talent come X Factor e che tra l’altro durante il talent stesso aveva già vinto un Disco d’Oro! Guardando il programma l’avevo già notato e quando mi è arrivata la richiesta di collaborazione ero molto incuriosito. Lavorando insieme si è creata una vibe molto giusta, che non con tutti gli artisti si riesce a respirare: c’è stato subito un grande feeling e ci siamo divertiti in studio. Il ritornello era già impostato da lui, io ho lasciato la mia strofa e ho cercato di dare un contributo dove potevo: il risultato ci piace molto!”

“Triste” nasce dalla collaborazione tra i due artisti: per Blind arriva dopo “Promettimi”, brano che l’ha visto duettare al fianco di due ospiti d’eccezione, Guè Pequeno e Nicola Siciliano, e con cui l’artista ha confermato il grande successo ottenuto ad X FACTOR 2020 con la sua “Cuore Nero”, singolo certificato platino – dopo il risultato record di aver conquistato il disco d’oro ancor prima della fine del programma; per Giaime, invece, il singolo segue la recente pubblicazione del suo secondo album in studio, “Figlio Maschio”, che vanta ben cinque featuring con alcuni degli artisti più apprezzati della scena rap italiana (Guè Pequeno, Jake La Furia, Rose Villain, Rosa Chemical e Chadia Rodriguez).