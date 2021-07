X Factor chiude i battenti in Gran Bretagna per emorragia di ascolti

Il creatore di X Factor Simon Cowell, manda in soffitta il suo format più conosciuto per sperimentare una nuova forma di intrattenimento

A 17 anni dalla prima puntata, Simon Cowell ha annunciato la chiusura del suo show più conosciuto e venduto al mondo: X Factor non avrà una nuova stagione in Gran Bretagna, la conferma è arrivata anche dal network televisivo inglese ITV che ha mandato in onda tutte le puntate dello show sino ad ora.

Alla base della decisione di sospendere, al momento per i prossimi cinque anni, la messa in onda di X Factor in Gran Bretagna, il fatto che il talent-show abbia conosciuto negli ultimi anni un sostanziale calo di ascolti, e che lo stesso sia stato più volte accusato, da artisti che aveva contribuito a lanciare, (da Olly Murs a James Arthur fino alle Little Mix) di avallare un sistema musicale britannico interessato solo a sfruttare gli artisti, come fossero bestiame.

Chiuso un format se ne fa un altro, si direbbe parafrasando un celebre detto tutto italiano, e allora ecco che Simon Cowell non resta certo a guardare ed è già pronto a sperimentare un nuovo show per la tv britannica.

Si chiama Walk The Line: i concorrenti, che nutrono il sogno di fare musica, si esibiscono di fronte ad una giuria all-star con l’obiettivo di rimanere in cima alla classifica. Al vincitore di puntata e campione in carica, verrà quindi offerta una somma di denaro sempre più alta. Cosa deciderà di fare? Andrà a casa col jackpot o seguirà fino alla fine i suoi sogni di gloria con il rischio di perdere tutto e, peggio, di essere sostituito e dimenticato?