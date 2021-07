FIFA 22: Lele Adani nuova voce tecnica del gioco

Non c’è gioco sul calcio più seguito al mondo di FIFA. E da quest’anno, la nota perla sforna miliardi di casa EA Sports avrà una nuova voce tecnica nelle telecronache. Dopo 6 anni di collaborazioni, Stefano Nava abbandonerà le nostre partite virtuali su FIFA 22, 6 anni passati al fianco di Pierluigi Pardo a commentare ogni azione e curiosità sui più conosciuti giocatori del momento. Al suo posto, fresco fresco di separazione con Sky, è pronto a sostituirlo Lele Adani, volto grintoso ed emozionale delle telecronache italiane.

“Spettacolare, mi sono trovato benissimo. È stata una bella esperienza, ma faccio conto di viverla ancora per tanti anni.” Lele Adani commenta così ai microfoni GazzettaTV la sua nuova esperienza su FIFA 22. “I miei tormentoni? Qualche grido d’amore sudamericano è stato fatto. Però non sveliamo troppo”. L’ex giocatore di Brescia, Lazio ed Inter parla anche del suo recente passato: “Sky? Sono passaggi che avvengono in maniera più o meno naturale, la passione non me la toglie mai nessuno.“

Dal prossimo Agosto avremmo il duo Pardo-Adani, nei nostri salotti a commentare le giocate virtuali di Messi e CR7, a farci urlare di gioia durante la WL e a farci infuriare per l’ennesimo gol sbagliato a porta vuota. Sperando che il nuovo prodotto di casa EA risolva i bug che hanno caratterizzato la precedente edizione, FIFA 22 parte con una “garra” in più!