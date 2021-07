Rinnovo Messi, accordo ad un passo: si va verso un quinquennale

Laporta esce allo scoperto: “Le trattative stanno progredendo adeguatamente”. Messi pronto a ridursi anche l’ingaggio del 50%

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Messi e il Barcellona avrebbero trovato un accordo di massima sul rinnovo del fresco campione del Sud America.

A 34 anni Messi è pronto a firmare, probabilmente, l’ultimo contratto della sua carriera da calciatore legandosi a vita al club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio quando era solo un bambino. Le cifre non sono ancora ufficiali ma secondo i primi rumors, la Pulga dovrebbe firmare un quinquennale al 50% in meno di quanto percepito fino al 30 giungo scorso, circa 71 milioni di euro.

Lo spalmamento dell’ingaggio del fuoriclasse argentino permetterà al Barça di risparmiare una cifra intorno ai 175 milioni netti in 5 anni. Questa operazione è in linea con il periodo di austerity che sta attraversando il calcio europeo e in special modo la società blaugrana, costretta a ridurre di netto il monte ingaggi anche vendendo qualche pezzo grosso.

Ovviamente, il contratto di Messi è sempre stata la priorità del presidente Laporta che, sin dalla sua rielezione, aveva rassicurato i tifosi sulle permanenza del cinque volte pallone d’oro al Camp Nou. Ora parte una nuova avventura che lo legherà ai colori che più ama fino all’età di 39 anni. Ancora cinque anni per ritoccare i suoi record e perché no, per puntare ad altri riconoscimenti personali come il Pallone d’Oro.