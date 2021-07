La Copa America 2021 è dell’Argentina: Di Maria distrugge i sogni del Brasile (1-0). Primo titolo per Messi con la Seleccion

L’incubo diventa un sogno bellissimo: l’Argentina di Lionel Messi torna a vincere un trofeo e lo fa in casa degli acerrimi rivali del Brasile allo stadio Maracana. La finale della Copa America finisce 1-0 per la Seleccion allenata da Lionel Scaloni che condanna i verdeoro di Neymar all’amara delusione davanti a 8000 persone.

Una partita decisa dalla rete di Angel Di Maria al minuto 21, bravo a superare Ederson con un lob morbidissimo dopo un lancio millimetrico di De Paul e far esultare la rappresentanza albiceleste presente allo stadio. Per il Brasile non c’è stato nulla da fare per scardinare la resistenza dell’Argentina anche grazie a due partite decisive di Emiliano Martinez nel secondo tempo che hanno impedito ai ragazzi di Tite di pervenire al pareggio. Dall’altra parte, Messi ha avuto la chance per chiudere la contesa in anticipo ma davanti all’estremo difensore verdeoro non è riuscito a superarlo.

Ma al triplice fischio, Messi è il primo a scoppiare in lacrime, abbracciato da tutti i compagni di squadra. Dopo oltre 15 anni dall’esordio con la Nazionale maggiore, per la Pulce si tratta del primo trofeo in assoluto con l’Albiceleste. Si tratta della fine di un incantesimo per il numero 10 (ancora senza contratto con il Barcellona) che – da capitano – alza il trofeo davanti al popolo rivale brasiliano. Emblematico anche l’abbraccio con l’altro Lionel, Scaloni, a fine partita: il CT arrivato per sostituire ad interim Sampaoli dopo la disfatta Mondiale del 2018, confermato dopo buoni risultati ed infine arrivato al trionfo in Copa America. L’Argentina torna a trionfare: il titolo mancava dal 1993. L’Albiceleste si risveglia finalmente dall’incubo ed è un risveglio dolcissimo.