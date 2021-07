Covid-19, Italia: gli aggiornamenti nel bollettino di oggi, 29 luglio

Contagi, decessi, terapie intensive e ricoveri: tutto quello che c’è da sapere nel bollettino Covid di oggi, 29 luglio

Bollettino Coronavirus – I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un costante incremento dei numeri, seguendo l’andamento delle settimane precedenti. Il lento ma continuo aumento dei casi, stando al governo, potrebbe essere sintomo di un rallentamento della campagna vaccinale anti-Covid, su cui il premier Draghi ha puntato il tutto e per tutto con il nuovo dl in merito al Green Pass.

Il bollettino

Aumentano i nuovi casi di contagio da Covid, raggiungendo quota 6.171, rispetto ai 4.522 casi registrati nella giornata del 27. In calo, invece, i decessi (19), mentre proseguono le guarigioni (1.825). Si registra un leggero aumento anche dei dati relativi alle terapie intensive (+11) e ai ricoveri (+45), il vero ago della bilancia di questa nuova fase d’attacco da parte del governo Draghi. Il tasso di positività aumenta dello 0,5%, raggiungendo il 2,7%.

Prosegue la campagna vaccinale, con ben 67.0003.275 dosi di vaccino somministrate nella giornata di oggi. Il Green Pass entrerà in scena dal 6 agosto e stando al premier Draghi, rappresenterà il vero ed unico incentivo utile a favorire la vaccinazione dei giovani e over 60. Ricordiamo che il Green Pass sarà necessario per poter consumare all’interno di ristoranti e bar, ma anche per entrare in teatri, cinema, palestre, oltre che per partecipare a concorsi, congressi o eventi.