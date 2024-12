Allarme truffa nei presidi ospedalieri di Salerno: “Falsa raccolta fondi a nome del Centro Antiviolenza Leucosia”

di Redazione ZON

Come riportato da salernotoday.it un preoccupante episodio di truffa è stato segnalato dal Centro Antiviolenza Leucosia, gestito dall’Associazione Differenza Donna. Una donna si starebbe aggirando nei presidi ospedalieri della provincia di Salerno, chiedendo contributi economici a favore delle donne vittime di violenza, dichiarandosi falsamente autorizzata dal Centro e dalla responsabile Michela Masucci.

La smentita dell’associazione

In una nota ufficiale, il Centro ha chiarito che questa modalità di raccolta fondi non è autorizzata e si è dissociato completamente da tali azioni. “Nessun contributo raccolto in questo modo viene devoluto al nostro Centro o all’Associazione Differenza Donna,” specifica il comunicato.

Un appello alla cittadinanza

L’Associazione invita i cittadini a prestare massima attenzione per evitare di cadere vittime della truffa, che non solo sottrae fondi destinati a fini nobili, ma compromette anche la credibilità e la trasparenza del lavoro svolto dal Centro Antiviolenza.

La cittadinanza è invitata a segnalare episodi sospetti alle autorità competenti, per fermare queste azioni che sfruttano il nome di un’importante realtà impegnata nella lotta alla violenza di genere.