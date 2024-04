Tumori, quali sono i più frequenti nei giovani? I dati dell’Oms

di Rita Milione

Tumori, dati preoccupanti: sono aumentati i casi di tumore nei giovani che sta portando in molti a chiedersi cosa ci sia dietro questa preoccupante tendenza. In particolare nei Paesi a più alto reddito, come gli Stati Uniti e l’Europa occidentale. Anche in Italia, i dati mostrano un aumento dei casi di tumore negli under 50 a partire dagli Anni ’90.

Quali sono i tumori più frequenti nei giovani?

A livello globale, secondo i dati riferiti al 2022 dell’International Agency for Research on Cancer (IARC), l’agenzia per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il tumore ad esordio precoce più diagnosticato è quello al seno, con 37,7 casi ogni 100mila persone tra i 15 e i 49 anni, seguito da tumore della cervice uterina (12,5 casi/100mila) e della tiroide (9,9 casi/100mila).

Sempre a livello globale, i tumori ad esordio precoce più frequentemente diagnosticati negli uomini sono il tumore della tiroide e il tumore al colon retto, seguiti dal tumore al fegato, mentre nelle donne under 50, dopo il tumore alla mammella e quello di tiroide e cervice uterina, il tumore più frequente è quello alla ovaie, sebbene l’incidenza vari nelle diverse regioni.

In Italia, sempre secondo i dati dell’IARC per il 2022, su 37.222 diagnosi di tumore negli under 50, 10.299 sono state di tumore al seno, che rappresenta quasi un caso ogni tre tumori diagnosticati (27,7% del totale) nel nostro Paese. In termini percentuali, il tumore della mammella è seguito dal melanoma (9,6%) e dal tumore alla tiroide (8,5%).