Tutto per la mia famiglia 2, anticipazioni dal 23 al 28 novembre 2026: la trama delle puntate su Canale 5

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Harika si difende con uno spray da Emir, che finisce con l’auto nel lago. Orhan vuole il divorzio da Sengul, mentre Ayla tenta di far espellere Asiye, Aybike, Susen e Harika da scuola.

I punti chiave Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 con le puntate dal 23 al 28 novembre 2026.

Harika usa uno spray per difendersi dall’aggressione di Emir, che perde il controllo dell’auto e finisce nel lago.

Aybike, Asiye, Susen e Harika, le quattro ragazze, decidono di mantenere il segreto su quanto accaduto.

Orhan vuole ottenere il divorzio dalla moglie Sengul e viene visto insieme a Gonul.

I compagni di classe firmano una petizione perché le quattro ragazze possano restare a scuola, contro il tentativo di espulsione di Ayla.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2, su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Harika si difende con uno spray da Emir, che finisce con l’auto nel lago.

Harika si difende da Emir con lo spray e lui finisce nel lago

Nelle puntate in onda dal 23 al 28 novembre 2026, Emir aggredisce Harika. Lei non resta a guardare e reagisce usando uno spray.

La situazione degenera in fretta: Emir perde il controllo della propria automobile e finisce nel lago.

Alla scena assistono Aybike, Asiye e Susen, che si ritrovano coinvolte con Harika in una vicenda molto delicata. Le quattro ragazze decidono di mantenere il segreto su quanto accaduto, consapevoli delle possibili conseguenze.

Orhan vuole il divorzio da Sengul e viene visto con Gonul

Nella serie turca, Orhan appare sempre più convinto di separarsi dalla moglie Sengul e porta avanti l’intenzione di ottenere il divorzio.

La vicinanza di Orhan a Gonul non passa inosservata: i due vengono visti insieme, e la cosa alimenta nuovi pettegolezzi e tensioni.

Gonul e Nebahat arrivano a un duro confronto. Ayla e Nebahat, intanto, sono impegnate a cercare un prestito per finanziare un nuovo progetto imprenditoriale.

Ayla tenta di far espellere le quattro ragazze, ma i compagni firmano una petizione

Asiye, Aybike, Susen e Harika riescono a tornare a scuola, ma il loro percorso non è semplice. Ayla fa di tutto per allontanarle dall’istituto e cerca di ottenere la loro espulsione.

L’iniziativa di Ayla trova l’opposizione dei compagni di classe, che si schierano dalla parte delle ragazze. Gli studenti organizzano una mobilitazione e firmano una petizione perché le quattro amiche possano continuare a frequentare la scuola.

Aybike, nel frattempo, cerca di raccogliere il denaro per restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per l’acquisto del motorino. Per farlo partecipa con Doruk e Asiye a una gara di ballo che potrebbe rivelarsi decisiva.

Domande frequenti Quando vanno in onda le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia 2 su Canale 5? Le puntate di Tutto per la mia famiglia 2 descritte in queste anticipazioni vanno in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026. Sono episodi della serie turca con al centro scuola, famiglia e il matrimonio di Orhan. Cosa succede tra Harika ed Emir in Tutto per la mia famiglia? Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Emir aggredisce Harika, che reagisce usando uno spray. Emir perde il controllo della propria automobile e finisce nel lago. Aybike, Asiye e Susen assistono alla scena e le quattro ragazze decidono di mantenere il segreto. Orhan divorzia da Sengul in Tutto per la mia famiglia? Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Orhan appare sempre più convinto di separarsi dalla moglie Sengul e porta avanti l’intenzione di ottenere il divorzio. Orhan viene anche visto insieme a Gonul, e la cosa alimenta nuovi pettegolezzi e tensioni. Cosa fa Ayla contro le quattro ragazze in Tutto per la mia famiglia? Ayla fa di tutto per allontanare Asiye, Aybike, Susen e Harika dalla scuola e cerca di ottenere la loro espulsione. I compagni di classe si schierano dalla parte delle ragazze, organizzano una mobilitazione e firmano una petizione perché possano continuare a frequentare la scuola. Perché Aybike partecipa a una gara di ballo in Tutto per la mia famiglia? Aybike vuole raccogliere il denaro per restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per l’acquisto del motorino. Per farlo partecipa a una gara di ballo insieme a Doruk e Asiye, che potrebbe rivelarsi decisiva.

Fonte: IlSipontino.net