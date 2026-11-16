GialappaShow, la quinta puntata del 16 novembre: Pierpaolo Spollon co-conduce con Mago Forest

di Redazione ZON

In sintesi. Pierpaolo Spollon è il co-conduttore della quinta puntata di GialappaShow, in onda il 16 novembre 2026 alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Spollon affianca Mago Forest e la Gialappa’s Band. Gli ospiti sono Bruno Barbieri ed Emma Nolde; i Neri per Caso portano la musica.

I punti chiave Pierpaolo Spollon co-conduce la quinta puntata di GialappaShow il 16 novembre 2026 con Mago Forest e la Gialappa’s Band.

GialappaShow va in onda alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Bruno Barbieri ed Emma Nolde sono gli ospiti della puntata; Giovanni Floris partecipa a «Sensualità a Corte».

I Neri per Caso eseguono «Bohemian Rhapsody» dei Queen e «All You Need Is Love» dei Beatles.

GialappaShow conta otto appuntamenti, tutti di lunedì alle 21.30, a partire dal 19 ottobre 2026.

Attenzione: spoiler. Pierpaolo Spollon è il co-conduttore della quinta puntata di GialappaShow, in onda il 16 novembre 2026 alle 21.30 su TV8 con Mago Forest e la Gialappa’s Band.

Chi è Pierpaolo Spollon, il co-conduttore della serata

Pierpaolo Spollon è un attore, attualmente su Netflix con la nuova serie «ChiaroScuro». Nel programma affianca Mago Forest, nome d’arte di Michele Foresta, da anni il terzo volto della Gialappa’s Band insieme a Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Nelle prime quattro puntate della stagione la co-conduzione era toccata a Simona Ventura, Bianca Balti, Malika Ayane e Madalina Ghenea.

Il cavallo di Troia e gli incontri surreali di Spollon

Secondo le anticipazioni, Pierpaolo Spollon entra in studio spuntando da un gigantesco cavallo di Troia. Poi si ritrova al centro di situazioni paradossali.

Incontra il Regista Turco interpretato da Toni Bonji e diventa protagonista della fiction «La mamma dei cani». Per lui è previsto anche il consueto passaggio al Caffè Letterario.

Gli ospiti: Bruno Barbieri, Emma Nolde e Giovanni Floris

Gli ospiti della puntata del 16 novembre 2026 sono Bruno Barbieri ed Emma Nolde. Barbieri fa un’incursione in studio e si trova faccia a faccia con la propria parodia, interpretata da Ubaldo Pantani.

Emma Nolde canta con i Neri per Caso e con gli Any Other. Giovanni Floris partecipa a «Sensualità a Corte», con Marcello Cesena e Simona Garbarino.

I personaggi comici che tornano in scena

Ubaldo Pantani riprende i panni di Chiofalo. Max Angioni torna come Lele Adani in «Ultimo appuntamento», oltre a Jaynital e allo Psicologo.

Giulia Vecchio porta in studio Iva Zanicchi ed Emma Marrone. Brenda Lodigiani è Victoria Cabello con il suo Gay Guida e torna in «Chi l’ha visto? Retired». Gigi è Stefano De Martino, accompagnato dal corpo di ballo.

Giovanni Vernia propone la sua versione di Ultimo, Stefano Rapone una nuova incursione de «Le Iene». Edoardo Ferrario presenta la rubrica sulle start-up nei panni di Ascanio Maria Lodovichi, mentre Maccio Capatonda firma nuovi episodi del podcast «Storie Male».

In scaletta anche «Casa Piersilvi», «Verità fuorvianti» e i filmati comici «Parola di Tyson» e «Provaci ancora Daniel».

La musica: i Neri per Caso tra Queen, Beatles e Madonna

I Neri per Caso eseguono «Bohemian Rhapsody» dei Queen e «All You Need Is Love» dei Beatles. Con Emma Nolde e gli Any Other propongono un medley tra «…Baby One More Time» di Britney Spears e «Chandelier» di Sia.

La serata prevede anche un omaggio a Madonna con «Ray of Light». Insieme a Ross, nei panni di Francesco Gabbani, i Neri per Caso cantano «Sentimento Pentimento».

Il finale è una sfida musicale tra i Neri per Caso e i BTN, formazione che riunisce Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi, Ross e Giovanni Vernia.

Dove vedere GialappaShow e a che ora

GialappaShow, prodotto da Banijay Italia, va in onda in prima visione assoluta su TV8. La quinta puntata è in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Data Canale Orario Streaming 16 novembre 2026 TV8, in simulcast su Sky 21.30 NOW

La stagione conta otto appuntamenti, tutti di lunedì alle 21.30, a partire dal 19 ottobre 2026.

Domande frequenti Chi co-conduce GialappaShow il 16 novembre 2026? La quinta puntata di GialappaShow è co-condotta da Pierpaolo Spollon, attore. Spollon affianca Mago Forest, nome d’arte di Michele Foresta, e la Gialappa’s Band. A che ora va in onda GialappaShow e su che canale? GialappaShow va in onda alle 21.30 su TV8, in prima visione assoluta. La quinta puntata del 16 novembre 2026 è in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Chi sono gli ospiti della quinta puntata di GialappaShow? Gli ospiti della puntata del 16 novembre 2026 sono Bruno Barbieri ed Emma Nolde. Barbieri si trova faccia a faccia con la propria parodia, interpretata da Ubaldo Pantani. Giovanni Floris partecipa a «Sensualità a Corte». Quali canzoni cantano i Neri per Caso a GialappaShow? I Neri per Caso eseguono «Bohemian Rhapsody» dei Queen e «All You Need Is Love» dei Beatles. Con Emma Nolde e gli Any Other propongono un medley tra «…Baby One More Time» di Britney Spears e «Chandelier» di Sia. Con Ross, nei panni di Francesco Gabbani, cantano «Sentimento Pentimento». Quante puntate ha GialappaShow e quando va in onda? GialappaShow conta otto appuntamenti. Vanno in onda tutti di lunedì alle 21.30 su TV8, a partire dal 19 ottobre 2026.

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Ottiche Parallele magazine · Today