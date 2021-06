Twitch e Reddit al momento sono fuori uso in tutto il mondo. La causa potrebbe essere un glitch su cui stanno indagando le varie aziende

Al momento in cui scriviamo, le piattaforme streaming Twitch e Reddit sono in down. Chiunque, infatti, può verificare il malfunzionamento provando a collegarsi con le rispettive pagine. A chi tenta, appare la dicitura “connection failure”. Lo stesso vale anche per molti altri siti come New York Times, Financial Times, Spectator, Guardian e network televisivi come Cnn Spectator. Anche Twitter sembra avere alcuni problemi con la connessione al server. Intanto, l’account Twitter Twitch Support annuncia la presa in carico del problema, comunicando che è in fase di risoluzione.

Il problema potrebbe essere dovuto a Fastly Status, un CDN provider molto popolare sulle varie piattaforme online. In particolare, la colpa potrebbe essere riconducibile ad un glitch, secondo quanto affermato dal product manager di Financial Times. A comunicare la natura del problema è proprio Fastly, che scrive: “Stiamo attualmente esaminando il potenziale impatto sulle prestazioni con i nostri servizi CDN“. Sempre dal sito è possibile conoscere quali server sono attualmente fuori uso e al momento i problemi sono stati riscontrati ad Ashburn, Atlanta, Chicago, Los Angeles, Amsterdam, Dublino, Francoforte, Londra, Hong Kong, Tokyo e Singapore.