Una Vita, 8 giugno 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Arrivato da poco ad Acacias, Julio Exposito ha iniziato a far molte domande sui Dominguez. Il giovane ha chiesto in giro diverse informazioni sulla nota famiglia di artisti e in molti, tra cui Jacinto, hanno iniziato a sospettare di lui. Cosa ha spinto il giovane Julio ad avere tutta questa curiosità su Jose e Bellita? L’Exposito si è quindi giustificato dichiarando di essere una recluta a cui è stato concesso un permesso per alcune settimane, e di essere giunto ad Acacias 38 perché fan della coppia di artisti. Il ragazzo è riuscito persino ad ottenere un autografo dall’attore.

Emilio e Antonito, non convinti di quanto affermato dal giovane, hanno scoperto che in realtà mente. E’ una recluta che ha avuto questo permesso per accudire una zia malata che in realtà non esiste. La coppia di amici, allora, comincia a svolgere delle indagini su di lui, nel tentativo di scoprire se, dietro all’ossessione per i Dominguez, ci sia qualcosa di cui doversi preoccupare. Decideranno poi di affrontarlo direttamente e di fronte alle accuse vuoterà il sacco. Ma che cosa riguarderà? Noi telespettatori non lo vedremo per il momento. Sapremo solo che successivamente Emilio sarà davvero combattuto sul se e come dire quanto scoperto a suo suocero Jose. L’Exposito custodisce un segreto molto compromettente, che potrebbe sconvolgere gli equilibri della sua famiglia. Ma cosa riguarderà?