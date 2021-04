Una Vita, 27 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 27 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Camino e Maite si sono finalmente ritrovate. Il loro è un amore sincero e profondo e hanno preso una decisione riguardo i loro sentimenti: vivere questa passione, ma in gran segreto. Maite in un primo momento aveva deciso di lasciare il quartiere per evitare di essere coinvolta in una relazione troppo difficile per l’epoca. Ma alla fine l’amore ha vinto e ora che Camino è di nuovo serena, Felicia proverà a capire cosa l’aveva turbata tanto quando Maite era fuori città. Non immagine certo una relazione tra le due donne, ma parlerà con la bella insegnate, nella speranza di scoprire qualcosa. Cesareo, infatti, aveva immaginato potessero essere pene d’amore le sue e ora vuole vederci chiaro. Maite però non parlerà. Fingerà di essere all’oscuro di tutto.

Nel frattempo, ad Acacias è sbocciato un altro amore: quello tra Cesareo e Arantxa. Il guardiano notturno e la simpatica domestica di casa Dominguez si frequentano da tempo all’ombra di tutti. L’intesa tra loro è sempre più alta e tra i due, dopo un intenso confronto, in cui Arantxa si confiderà con lui, Cesareo la bacerà romanticamente sulle labbra. Un litigio è invece nato tra Jacinto, Marcelino e Casilda, dopo che il portinaio del quartiere ha deciso di comprare un biglietto della lotteria. A mettere nuovamente pace tra loro sarà il fato perché non saranno baciati dalla fortuna e il loro biglietto non sarà quello vincitore della lotteria.