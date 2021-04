È morto il padre di Gabriel Garko. A darne l’annuncio lo stesso attore tramite una raccolta di fotografie di famiglia pubblicata sui suoi canali social

È morto il papà di Gabriel Garko. A darne l’annuncio è stato lo stesso attore che ha omaggiato il padre con una raccolta di fotografie pubblicata sui suoi profili social. Un post in cui Garko ha deciso di omaggiare il suo papà e che, in pochi minuti, ha fatto il giro della rete. La notizia risale a pochi minuti fa e nel giro di poco sono stati già migliaia di commenti di fan, amici e colleghi che hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza all’attore di origini siciliane.

Claudio Oliviero, questo il nome del papà di Gabriel Garko che si è spento questa mattina e che l’attore mostra in compagnia della madre in alcuni scatti d’epoca e in una foto più recente, che li ritrae insieme. Tra i vari commenti, spicca quello di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, protagonista insieme a Garko di una relazione che si è poi tramutata in una messa in scena. In molti ricorderanno, a tal proposito, il confronto che i due hanno avuto durante una puntata dell’ultima edizione del GF Vip, in cui l’attore ha fatto coming out. Tra gli altri messaggi di cordoglio, anche Marco Carta, Eva Grimaldi e Asia Argento.