Ucraina, attacco all’aeroporto russo di Kursk

Durante la scorsa notte c’è stato un attacco da parte degli ucraini ai danni dei russi. Dopo l’attacco di Kiev e la rappresaglia che ha portato alla caduta di alcuni razzi caduti in Moldavia, l’Ucraina ha sferrato un nuovo attacco nel territorio nemico.

L’attacco è stato perpetrato grazie all’utilizzo di un drone. L’obiettivo era colpire le infrastrutture militari del Cremlino, depositate nell’aeroporto di Kursk, vicina al confine con l’Ucraina. E’ stato il governatore della regione russa, Roman Starovoyt, a dare l’allarme attraverso i social.

Nella giornata di lunedì, il ministero della Difesa russo aveva già accusato Kiev di aver tentato di colpire obiettivi all’interno del territorio della Federazione russa, lontani dai confini ucraini.

Starovoyt ha infatti specificato che in seguito a un attacco di droni nell’area dell’aeroporto di Kursk, un serbatoio di carburante ha preso fuoco. Fortunatamente, non si sono registrate vittime. Si ipotizza che gli ucraini abbiano usato un nuovo drone kamikaze per colpire a oltre 450 km dal confine.

L’escalation di attacchi si intensifica sempre più. Quest’ultimo evento sarebbe solo il secondo nell’arco di due giorni. La guerra si sta allargando, ed ora si teme l’offensiva reazionaria della Russia. Seguono aggiornamenti sul nostro sito riguardo la continua guerra in Ucraina.