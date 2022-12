Guerra Ucraina: allerta per aerei da guerra dalla Bielorussia

Aggiornamenti Guerra Ucraina: aerei da Guerra sono decollati dalla Bielorussia. Pare si tratti di aerei che trasportano missili non intercettabili dalla difesa aerea.

Intanto la Russia continua ad avanzare delle accuse nei confronti degli Stati Uniti e la Nato che avrebbero addestrato personale militare e fornito armi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Il fiume Dnipro continua ad essere la linea principale del fronte sud. I bombardamenti proseguono dall’altra parte del fiume, dove è stata tolta di nuovo la corrente elettrica dopo tre settimane in cui era assente a partire dal momento in cui le truppe russe hanno lasciato il territorio. La Russia inoltre aveva intimato di lasciare le citta entro 15 km dal fiume e ha ritirato la sua amministrazione civile dalla città di Nova Kakhovka.

La Nato continua a ripetere che non cederà alle provocazioni della Russia e non si farà trascinare in guerra. Secondo le dichiarazioni in un punto stampa con il cancelliere Olaf Scholz, si vuole solo sostenere l’Ucraina nel suo diritto all’autodifesa, un impegno d’ aiuto politico, di sicurezza, umanitario ed economico finche’ “sarà” necessario.

Le richieste per un’iniziativa diplomatica da parte di Mosca, sono quelle di riconoscere come russe le recenti regioni ucraine annesse.

Il Cremlino inoltre ha dichiarato al cancelliere tedesco Olaf che i recenti attacchi missilistici sono una risposta agli attacchi dell’Ucraina a punti strategici quali il Ponte in Crimea e gli impianti energetici.